Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп: Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ

Международная панорама
27 июня, 1:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Помощник госсекретаря Уэсс Митчелл добавил, что страны Европы выступают за баланс между взаимодействием и доведением до сведения Москвы "интересов и ценностей" Вашингтона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Европейские союзники США постоянно доводят до сведения американских властей, что они хотели бы видеть менее конфронтационные отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказал во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Европейские союзники постоянно говорят нам, что они хотят, чтобы у США были менее конфронтационные отношения с Россией", - сказал он. С его точки зрения, Европа в целом выступает за то, чтобы в отношениях России и США был баланс между "взаимодействием в тех сферах, где существуют общие интересы", и решительным доведением до сведения Москвы "интересов и ценностей" США. При этом Митчелл обратил внимание на то, что сам "со скепсисом относится к [утверждениям о том], что есть много сфер", в которых Вашингтон и Москва могли бы взаимодействовать.

Вместе с тем на тех же самых слушаниях сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) довел до сведения Митчелла, что в настоящее время "отношения между США и Европой переживают кризис", который "усугубляется с каждым месяцем". С точки зрения законодателя, данная тенденция может привести к подрыву всего существующего миропорядка, который во многом опирается на американо-европейский союз. По словам Мерфи, президент США Дональд Трамп развязал с Европой торговую войну, "воспринимая европейских союзников как глобальных экономических противников, а не партнеров".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
4
Новак: Россия оценит с правовой точки зрения закупки нефти у Ирана после угроз США
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости