Британия выделит Украине $6,6 млн на "противостояние российской дезинформации"

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания выделит £5 млн ($6,6 млн) на "противостояние российской дезинформации". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду МИД Соединенного Королевства.

Как подчеркивается в коммюнике, эти средства будут направлены на "поддержку украинской общественной телерадиовещательной компании, проект помощи украинским школам по созданию устойчивости против дезинформации, финансирование сети НПО в Европе для развенчивания недостоверных новостных сюжетов".

Указанные расходы станут частью общего пакета помощи в размере £35 млн ($46 млн), о выделении которых глава МИД Борис Джонсон объявит на международной конференции в среду, посвященной проведению реформ на Украине.

Еще £13,4 млн ($17,7 млн) из этой суммы пойдут на обеспечение безопасности и стабильности, продвижение мира в зонах конфликта, искоренение коррупции и усиление гражданского общества, £11 млн ($14,5 млн) - на поддержку проводимых Киевом реформ, £6 млн ($8 млн) - на оказание гуманитарной помощи.

"В ситуации, когда Россия продолжает свои усилия по дестабилизации Украины и сохраняющейся оккупации Крыма, Великобритания обязана оказывать помощь для того, чтобы гарантировать, что у Украины будет блестящее, стабильное и процветающее будущее", - приводятся в коммюнике МИД слова Джонсона.

"Именно поэтому мы продолжим оказывать поддержку, которая поможет Украине восстанавливаться, опираясь на прогресс, которого она достигла начиная с 2014 года и с момента прошлогодней первой лондонской конференция, посвященной проведению реформ на Украине, - добавил глава британской дипломатии. - Мы делаем все это, потому что это жизненно важно для будущей безопасности и процветания Украины и для сохранения наших европейских ценностей, нашей безопасности и благосостояния".

Позиция России

Россия ранее последовательно опровергала утверждения, что якобы занимается дезинформацией населения Украины, а также указывала на законность воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса, а за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.