Министр обороны Португалии: НАТО зациклилась на России и игнорирует другие проблемы

ТАСС, 27 июня. Североатлантический альянс зациклился на России и игнорирует иные проблемы, в частности, на своих южных рубежах, считает министр национальной обороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш. В интервью, опубликованном на электронном сайте газеты Defence News, министр посетовал, что в последние годы НАТО обсуждает лишь опасения восточноевропейских стран, забывая, что у других государств-членов этой организации есть иные проблемы достойные внимания.

"Я занял свой пост в ноябре 2015 года, - рассказал Лопеш. - На моей первой встрече [в НАТО] мы обсуждали только Россию, Россию и Россию. Я даже спросил с улыбкой, не является ли это встречей Организации Варшавского договора, поскольку я не услышал ни одного слова об Атлантике, о северной части Атлантики, о новых вызовах транснационального терроризма. Я был поражен, не услышав обсуждения такого рода вопросов нашей действительности, актуальных вопросов нашей безопасности и обороны".

Министр отметил, что не хочет преуменьшать опасения тех же прибалтийских стран, связанные с их соседством с Россией, но НАТО, по его словам, должна реагировать на все вызовы, с которыми сталкиваются ее члены. Он, к примеру обратил внимание, что если в НАТО заходит речь о южном направлении, то у членов альянса проявляется полное непонимание того, что "с этим делать", и возникает соблазн переложить на кого-то другого решение "южных проблем" - на ЕС, на ООН. Лопеш отметил, что в состоянии понять опасения, скажем, Эстонии в отношении России, но ожидает аналогичного понимания со стороны прибалтийских стран того, что у других членов альянса есть и другие опасения.

"Когда вы обращаете взор на Атлантику, на Гвинейский залив, трудно понять, почему там нет регулярного присутствия НАТО", - продолжил Лопеш. "Я хочу, чтобы они, к примеру, поняли, что если там [в Гвинейском заливе] возникают угрозы для безопасности, нам всем придется за это расплачиваться, поскольку через эти воды осуществляется почти 40% глобальной торговли. И если эти воды не будут безопасными, всем придется за это заплатить. И если Африка не будет безопасной, нам всем придется заплатить за это".

Министр подчеркнул, что если каждый член альянса будет "действовать и реагировать только на свои угрозы, НАТО станет ненужной". "И это та проблема, которую мы должны решить", - резюмировал он.