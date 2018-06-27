Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом подтвердил, что Болтон обсуждает в Москве потенциальный саммит РФ и США

Международная панорама
27 июня, 15:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности уже обсудил с главой МИД России Сирию, Украину и отношения Москвы с Вашингтоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон затрагивает на нынешних встречах в Москве вопрос о подготовке возможного российско-американского саммита. Это подтвердила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Находясь в Москве, посол Болтон встречается с президентом Владимиром Путиным и другими российскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить отношения США и России, а также возможность проведения [российско-американской] президентской встречи", - написала официальный представитель Белого дома в Twitter.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные контакты Болтона состоятся в Совете безопасности РФ, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и самим Владимиром Путиным. Песков не стал называть вопросы, которые планируется затронуть на встрече, и не уточнил, будет ли она подготовкой к потенциальным двусторонним переговорам Путина и президента США Дональда Трампа.

Встреча Лаврова и Болтона в Москве уже завершилась. Она продлилась полтора часа. Как сообщил МИД РФ, стороны обсудили Сирию, Украину и отношения РФ с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Путин и Болтон обсудили, как улучшить испорченные внутренней борьбой в США отношения с РФ
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 30-летней давности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости