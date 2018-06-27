Белый дом подтвердил, что Болтон обсуждает в Москве потенциальный саммит РФ и США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон затрагивает на нынешних встречах в Москве вопрос о подготовке возможного российско-американского саммита. Это подтвердила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Находясь в Москве, посол Болтон встречается с президентом Владимиром Путиным и другими российскими должностными лицами высокого ранга, чтобы обсудить отношения США и России, а также возможность проведения [российско-американской] президентской встречи", - написала официальный представитель Белого дома в Twitter.

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основные контакты Болтона состоятся в Совете безопасности РФ, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и самим Владимиром Путиным. Песков не стал называть вопросы, которые планируется затронуть на встрече, и не уточнил, будет ли она подготовкой к потенциальным двусторонним переговорам Путина и президента США Дональда Трампа.

Встреча Лаврова и Болтона в Москве уже завершилась. Она продлилась полтора часа. Как сообщил МИД РФ, стороны обсудили Сирию, Украину и отношения РФ с США.