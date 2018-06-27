СМИ: США планируют осваивать новую сферу боевых действий - под поверхностью земли

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Пентагона рассматривает перспективы освоения американскими военными новой сферы боевых действий - под поверхностью земли. Об этом со ссылкой на заявление директора Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенанта Роберта Эшли сообщило сетевое издание Defense One.

Выступая во вторник на Технологическом саммите в Вашингтоне, Эшли отметил, что все более активное использование в военных целях различных подземных сооружений ставит министерство перед необходимостью подготовки специалистов, владеющих знаниями и навыками действий в туннелях и иных подземных объектах, равно как и разработки специальной техники и технологий, применимых для ведения боевых действий под землей. Принимая это во внимание, указал он, назрела необходимость внесения изменений в военную доктрину США с учетом возможного появления у военных "новой сферы деятельности", помимо наземной, подводной, воздушной, космической и виртуальной. Последняя была добавлена в этот перечень лишь в 2012 году.

"Подземное пространство является той [сферой], с которой нам придется иметь дело в будущем", - приводит издание слова Эшли. Он напомнил и о том, что многие жизненно важные коммуникации проложены под землей, что военные обязаны учитывать при разработки своих операций. Особое значение, как указал генерал, "подземная сфера" приобретает в городах, где все чаще в последние годы происходят военные действия и где к 2040 году будут проживать две третьих населения Земли.

Вооруженные силы США, отметило издание, уже по сути приступили к освоению новой сферы. Так, в 2017 году, по данным издания, американские Сухопутные войска активизировали усилия по оснащению 26 из 31 своей наиболее боеспособной бригады новыми техническими средствами и по обучению военнослужащих этих бригад навыкам "ведения боя в масштабных подземных сооружениях, существующих в городских районах по всему миру". В декабре минувшего года, сообщает далее издание, Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) запустило новую программу - Grand Challenge по разработке новых технологий для ведения подземных боевых действий и сбора разведывательной информации. Срок реализации программы - к 2021 году.