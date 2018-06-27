Приштина запретила въезд на территорию Косова министру обороны Сербии

БЕЛГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Непризнанное Косово запретило министру обороны Сербии Александару Вулину въезд на территорию автономного сербского края. Об этом сообщила в среду Канцелярия по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии.

"Самым резким образом осуждаем скандальное решение Приштины запретить министру обороны Александару Вулину посещать Косово и Метохию. Ясно, что такое решение принято в координации Приштины и Европейской службы иностранных дел с целью унизить Сербию. Решение принято после согласия приштинской стороны на встрече в Брюсселе в воскресенье придерживаться достигнутых ранее договоренностей", - говорится в заявлении.

Канцелярия сообщает, что визит Вулина был заявлен в соответствии с согласованными процедурами и отказ является грубейшим нарушением соглашения о посещении официальными лицами, гарантом которого является ЕС. Министр Вулин намерен в этой связи провести срочные консультации с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Некоторые аналитики высказали мнение, что действия Приштины являются демонстративными и намеренными. Их цель - испортить сербам их главный праздник Видовдан, который страна отмечает в пятницу. Видовдан - главный национальный праздник Сербии, который отмечается 28 июня и посвящен святому Виту.