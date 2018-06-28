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В США заявили, что введут новые санкции в отношении властей Венесуэлы

Международная панорама
28 июня, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что Вашингтон старается создать условия для того, чтобы у Каракаса была хоть какая-то надежда на возвращение "к чему-то похожему на демократию"

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Администрация США намерена ввести новые санкции в отношении властей Венесуэлы. Об этом сообщил в среду госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

"Мы введем дополнительные санкции в отношении режима", - заявил шеф американской дипломатии, комментируя на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США дальнейшие планы, касающиеся Венесуэлы.

"Мы продолжим свои дипломатические усилия. Наших людей [американских дипломатов в Венесуэле] объявляли персонами нон грата, мы им отплачивали тем же. Но мы продолжаем дипломатическую работу, стараясь создать условия для того, чтобы у этой страны была хоть какая-то надежда на возвращение к чему-то похожему на демократию", - отметил Помпео. При этом он признал, что пока "инструменты и возможности" Соединенных Штатов в плане воздействия на Венесуэлу были недостаточными.

В связи с этим сенатор Ричард Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) поинтересовался, рассматривает ли американское правительство возможность применения санкций в отношении торговли нефтью и нефтепродуктами между США и Венесуэлой.

"Сенатор Дурбин, администрация изучала этот вопрос несколько раз. Мы продолжаем его рассматривать. Есть последствия второго и третьего порядка, которые немного усложняют данное дело. <...> Но, да, мы изучаем вопрос о том, не настанет ли время, когда нам придется потерпеть негативные последствия, чтобы добиться результата, дающего народу Венесуэлы шанс избежать гуманитарного кризиса, в котором он находится", - ответил Помпео.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
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Политический кризис в Венесуэле
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