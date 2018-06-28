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Помпео: США ожидают, что КНДР уже в ближайшее время начнет процесс денуклеаризации

Международная панорама
28 июня, 2:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Госсекретарь США Майкл Помпео также отметил, что присутствие американских войск в Южной Корее является стабилизирующим фактором для всего Азиатско-Тихоокеанского региона

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американское правительство рассчитывает, что КНДР уже в ближайшее время начнет выполнение взятых на себя обязательств, предусматривающих свертывание ядерных программ Пхеньяна. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Думаю, северяне понимают, что мы серьезно настроены на обеспечение того, что они водрузили на стол переговоров, того, что мы пообещали выполнить", - сказал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

"Президент [США Дональд Трамп] взял на себя обязательство, касающееся [приостановки] совместных [с Республикой Корея военных] учений высокого уровня. Мы теперь поставили на паузу проведение одних из двух крупных ежегодных учений [с Южной Кореей] - Ulchi Freedom Guardian. Мы выполняем свои обязательства. Наше ожидание заключается в том, что северяне тоже начнут это делать сравнительно быстро", - подчеркнул Помпео, не уточняя временные рамки возможных шагов Пхеньяна.

При этом сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) сказал госсекретарю США: "Если на этот раз дипломатические усилия не увенчаются успехом, то мирные варианты начнут заканчиваться. Вы согласны?" "Да, сенатор", - ответил руководитель внешнеполитического ведомства США. Он также утверждал, что присутствие войск США в Южной Корее является стабилизирующим фактором для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
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