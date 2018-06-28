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КНДР и Южная Корея начали консультации о соединении автодорог двух стран

Международная панорама
28 июня, 4:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В перспективе это позволит беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул

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ТАСС, 28 июня. Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры о соединении автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул. Консультации, как сообщает информационное агентство Yonhap, проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова.

Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

В то же время, как полагают, речь пока может идти только о проведении соответствующих предварительных исследований, поскольку широкому экономическому сотрудничеству двух стран препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проводившимися там ядерными и ракетными испытаниями.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в Пханмунджоме. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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Межкорейский саммит Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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