КНДР и Южная Корея начали консультации о соединении автодорог двух стран

ТАСС, 28 июня. Высокопоставленные чиновники транспортных ведомств КНДР и Южной Кореи начали в четверг переговоры о соединении автомобильных дорог, что позволит в перспективе беспрепятственно проехать на машине из Пхеньяна в Сеул. Консультации, как сообщает информационное агентство Yonhap, проходят в пограничном пункте Пханмунджом на демилитаризованной зоне, разделяющей две части Корейского полуострова.

Конкретно речь идет о строительстве 19-километрового участка автомобильного шоссе между городами Кэсон в КНДР и Мунсан в Южной Корее. Это позволит соединить в единую трассу дороги, ведущие в Пхеньян и Сеул.

В то же время, как полагают, речь пока может идти только о проведении соответствующих предварительных исследований, поскольку широкому экономическому сотрудничеству двух стран препятствуют экономические санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении КНДР в связи с проводившимися там ядерными и ракетными испытаниями.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 27 апреля встречу в Пханмунджоме. Это стало первым совещанием руководителей двух стран за последние 10 лет. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.