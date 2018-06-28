СМИ: министры обороны США и Южной Кореи обсуждают отмену совместных военных учений

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и его южнокорейский коллега Сон Ён Му начали в четверг переговоры в Сеуле, на которых главной темой станет приостановка крупномасштабных двусторонних военных учений в интересах развития диалога с КНДР. Как сообщает информационное агентство Kyodo, речь в первую очередь идет об отмене намеченных на август маневров Ulchi Freedom Guardian.

Представитель министерства обороны Южной Кореи объявил также в четверг в Сеуле, что на переговорах будут обсуждаться пути выполнения договоренностей, достигнутых на встречах президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, как ожидается, будет поднят вопрос о выработке совместных мер доверия в отношениях с Пхеньяном.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Американский лидер заявил, что эти маневры носили провокационный характер в отношении КНДР. Президент США считает также, что остановка учений позволит высвободить для бюджета США большие средства. Власти Южной Кореи дали понять, что не будут возражать против такого шага, если это будет содействовать процессу переговоров о ликвидации ракетно-ядерной программы Пхеньяна.