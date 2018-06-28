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Президент Южной Кореи отменил из-за простуды встречу с министром обороны США

Международная панорама
28 июня, 9:06 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июня. /ТАСС

В администрации южнокорейского лидера сообщили об отмене всех ближайших мероприятий с участием Мун Чжэ Ина

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ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из-за простуды отменил запланированную на четверг встречу с находящимся с визитом в Сеуле министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Как уведомила администрация президента Республики Корея, отменены все официальные мероприятия с участием Мун Чжэ Ина, запланированные на четверг и пятницу.

В настоящее время министр обороны США проводит переговоры в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му. Предполагается, что речь на этой встрече в первую очередь идет об отмене запланированных на вторую половину года совместных военных учений в интересах развития диалога с КНДР. Среди них, в частности, - совместные маневры Ulchi Freedom Guardian, которые Пхеньян называл подготовкой к вторжению в КНДР.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Мэттис, Джеймс
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