Президент Южной Кореи отменил из-за простуды встречу с министром обороны США

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из-за простуды отменил запланированную на четверг встречу с находящимся с визитом в Сеуле министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Как уведомила администрация президента Республики Корея, отменены все официальные мероприятия с участием Мун Чжэ Ина, запланированные на четверг и пятницу.

В настоящее время министр обороны США проводит переговоры в Сеуле со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му. Предполагается, что речь на этой встрече в первую очередь идет об отмене запланированных на вторую половину года совместных военных учений в интересах развития диалога с КНДР. Среди них, в частности, - совместные маневры Ulchi Freedom Guardian, которые Пхеньян называл подготовкой к вторжению в КНДР.