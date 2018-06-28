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Роухани заявил, что экономические проблемы не приведут к отставке правительства Ирана

Международная панорама
28 июня, 11:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Заявление иранского лидера стало ответом на призывы внести изменения в состав правительства из-за экономической ситуации в стране

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ТАСС, 28 июня. Правительство Ирана не намерено уходить в отставку в связи с экономическими проблемами в стране, заявил президент Хасан Роухани. Об этом пишет в четверг газета Shargh.

"Если кто-то думает, что правительство уйдет в отставку, он ошибается. Все мы до последнего дня отведенного срока будем выполнять наши обязательства", - сказал Роухани.

Заявление президента стало ответом на призывы внести изменения в состав правительства, которые начали звучать в последние дни в связи с экономическими проблемами в Иране. Так, во вторник на фоне протестных акций в стране, вызванных резкой девальвацией национальной валюты, 50 депутатов Меджлиса (парламента) Ирана подписали петицию об отставке министра экономики и финансов Масуда Карбасиана.

В четверг председатель иранского парламента Али Лариджани заявил, что "иранцы должны отложить разногласия на другое время". "Для решения текущих проблем нам необходим вклад всех ветвей власти", - отметил он.

В понедельник в Тегеране и других городах страны прошли протестные акции, вызванные резкой девальвацией национальной валюты. Демонстрации были инициированы владельцами небольших торговых точек, которые начали закрывать свои магазины и выходить на улицы города. По некоторым сообщениям, локальные протесты продолжаются.

За последние дни курс национальной валюты на черном рынке (фактически реальный курс) Ирана побил очередной рекорд и достиг 87 тыс. риалов за $1. При этом в конце мая эта цифра составляла 65 тыс. риалов.

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