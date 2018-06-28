СМИ: в пехотных подразделениях Армии США на два месяца увеличат курс молодого бойца

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Пехотинцы Сухопутных войск США должны лучше стрелять, взаимодействовать между собой, ориентироваться на местности и обращаться со вверенным им боевым снаряжением и техникой. Для достижения этой цели, как сообщила американская газета Stars and Stripes, в подготовку личного состава Армии США будет внесено самое серьезное за последние почти полвека изменение - увеличение с 14 до 22 недель курса молодого бойца.

Изменение, как рассказал журналистам комендант Пехотного училища Армии США полковник Таунли Хедрик, начнет внедряться в июле, а к октябрю 2019 года оно станет повсеместным для всех пехотных подразделений Сухопутных войск. Проведение такой реформы подготовки армейского личного состава, отмечает издание, стало следствием распоряжения министра обороны США Джеймса Мэттиса о повышении боеготовности Сухопутных войск страны.

Солдаты, по словам Хедрика, повысят умение владения винтовкой М4, пулеметами М240 и М249. "Они более подробно ознакомятся со всеми образцами пехотного оружия, - заявил полковник. - Они также будут чаще проводить ночные стрельбы, а не просто осуществлять ознакомительную стрельбу в дневное время".

Последние 44 года курс молодого бойца в пехотных подразделениях Армии США составлял 14 недель, 10 из которых приходились на базовую военную подготовку и четыре недели - на развитие конкретных пехотных навыков. При новой программе, как стало известно изданию, солдаты будут больше заниматься полевой подготовкой, научатся лучше маневрировать в составе взвода и взаимодействовать при проведении ночных и дневных операций. В программу добавят курс круглосуточного ориентирования на местности, что, как полагает комендант Пехотного училища, "повысит психологическую и физическую стойкость солдат".

Будет увеличен - с одного дня до недели - и курс ознакомления с мобильной техникой, с тем чтобы солдаты имели хотя бы элементарные навыки вождения любых армейских транспортных средств.

Аналогичное увеличение курса молодого бойца ожидается в скором времени в танковых и инженерных подразделениях Армии США, указала газета без конкретизации сроков внесения таких перемен.