Reuters: Еврокомиссия обратится в суд ЕС из-за польской судебной реформы

ТАСС, 28 июня. Еврокомиссия (ЕК) намерена подать в суд ЕС иск в отношении Польши из-за принятого закона о реформе Верховного суда. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

"Еврокомиссия приняла решение подать в суд", - сказал один из источников.

В конце прошлого года парламент Польши принял законы о реформе Национального судебного совета и Верховного суда. Теперь 15 членов совета, который назначает всех судей, будут избираться Сеймом, а не в судебной среде, как это делалось ранее. Каждая фракция сможет предложить девять кандидатов. Верховный суд получил право по представлению местных судов пересматривать дела, решения по которым были уже вынесены в течение последних 20 лет.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы, которая может привести к лишению республики права голоса в Совете ЕС.

Польская судебная реформа вызвала беспокойство во многих европейских столицах, а также в ЕК, которая инициировала в отношении республики расследование. В июле одобрение в парламенте Польши судебной реформы спровоцировало акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тыс. человек. Манифестанты заявили, что правящая партия "Закон и справедливость" пытается взять под свой контроль не только Верховный суд, но и всю судебную систему страны.

После этого в проект реформы были внесены поправки, парламент рассмотрел обновленные проекты законов. Однако диалог с Еврокомиссией продолжается, так как не все перемены ее удовлетворили. В случае выполнения постулатов ЕК готова отозвать запущенную против Польши санкционную процедуру. Варшава, однако, заявляет о намерении довести судебную реформу до конца.