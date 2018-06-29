Парламент Болгарии проголосовал против вотума недоверия правительству страны

СОФИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило в пятницу вынесение вотума недоверия правительству страны во главе с Бойко Борисовым. Заседание в прямом эфире транслировал Канал 3.

В голосовании участвовали 235 депутатов, из них 131 высказался против инициативы оппозиции, 104 - за. Сам Борисов на голосовании не присутствовал, он находится в зарубежной командировке.

Вопрос о доверии был поставлен 20 июня оппозиционной Болгарской социалистической партией (БСП) из-за проблем в секторе безопасности.

Дебаты в парламенте состоялись 26 июня и продолжались всего полтора часа.

"Этот вотум недоверия внесен из-за того, что правительство оказалось неспособно выполнить свои конституционные обязанности и обеспечить безопасность в стране. В своей стране люди не чувствуют себя в безопасности", - заявила лидер БСП Корнелия Нинова с парламентской трибуны.

"Мы поддержим вотум недоверия, потому что управленческая модель генерирует напряжение, является источником опасности и нестабильности", - отметил лидер партии "Движение за права и свободы" Мустафа Карадая.

Представители правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" от участия в дебатах воздержались, а в интервью СМИ их представители подчеркнули, что "утверждения оппозиции несостоятельны".