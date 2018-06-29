Глава МИД Турции заявил, что покупка С-400 у РФ не представляет угроз для НАТО

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не представляет каких-либо угроз для союзников по НАТО. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

СПЕЦПРОЕКТ Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"Мы купили их [ЗРС С-400] для обеспечения собственной защиты. Так что мы не покупали их, чтобы угрожать нашим союзникам. Мы будем их контролировать. Покупаемые нами С-400 не представляют угрозу для НАТО", - подчеркнул глава МИД.

Чавушоглу также напомнил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что решение Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы является "самостоятельным решением" Турции.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Bloomberg сообщил, что "угрозы санкций со стороны США не отменят соглашение между Турцией и Россией по поставкам зенитных ракетных систем С-400".