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СМИ: на юге Сирии в ближайшее время объявят соглашение о локальном примирении

Международная панорама
29 июня, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

К соглашению присоединится большое число населенных пунктов в провинции Дераа, пишет агентство SANA

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ТАСС, 29 июня. Сирийское военное командование и формирования вооруженной оппозиции достигнут в ближайшее время соглашения о локальном примирении, к которому присоединится большое число населенных пунктов в южной провинции Дераа. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, капитуляция боевиков вызвана стремительным прорывом сирийской армии в юго-восточные районы провинции через оборонительные рубежи противника и перекрытием линий снабжения, идущих от иорданской границы. Кроме того, сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) выбили в пятницу бандформирования со стратегических высот Телль-Змейтия рядом с военной дорогой, которая связывает восточные и западные районы Дераа. Захват этих высот, господствующих над центральной частью южного региона, позволил армии блокировать вооруженные группировки на юго-западе и юго-востоке Дераа.

Как передало агентство, в пятницу во второй половине дня было объявлено о согласии вооруженных оппозиционеров в городе Босра-эш-Шам и окружающих его селениях сложить оружие. Ранее сирийские национальные флаги были подняты над населенными пунктами Хирак, Эль-Карак и Абтаа в окрестностях административного центра Дераа. Сдали оружие боевики в населенных пунктах Тейба, Сайда, Умм-эль- Маязин и Насиб поблизости от иорданской территории. Войска сейчас приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе, освобождение которого является одной из главных целей операции.

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