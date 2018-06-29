ОАГ осудила США за разлучение прибывающих в страну мигрантов с детьми

ТАСС, 29 июня. Организация американских государств (ОАГ) осудила власти Соединенных Штатов за политику по разлучению прибывающих в страну семей нелегальных мигрантов.

"Постоянный совет ОАГ единогласно осудил разделение семей мигрантов и призвал Межамериканскую комиссию по правам человека посетить южную границу США", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на странице организации в Twitter.

Во вторник федеральный окружной суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует прекратить практику разлучения с детьми нарушителей миграционного законодательства. Согласно вердикту, сотрудники миграционных служб должны обеспечить в течение 30 дней воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это отводится 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше пяти лет.

До этого президент США Дональд Трамп, прежде поддерживавший объявленную минюстом в апреле политику "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, под давлением общественного осуждения дал ведомству поручение разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.