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СМИ: в доме родителей экс-президента Армении прошли обыски

Международная панорама
30 июня, 13:45 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 30, июня. /ТАСС

Ранее во время обыска квартиры Нарека Саргсяна были обнаружены документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имя отца Сержа Саргсяна

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ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении провели обыск в родительском доме бывшего президента Сержа Саргсяна. Об этом в субботу, ссылаясь на свои источники в спецслужбах страны, пишет газета "Жаманак".

"Сотрудники СНБ провели обыск в доме родителей Сержа Саргсяна в селе Тег Сюникской области Армении. Там сейчас никто не живет, но дом сохранили как семейный очаг", - сообщил источник газеты "Жаманак".

29 июня следственное управление Комитета государственных доходов республики провело обыск в доме племянника Саргсяна - Нарека. В результате следователи нашли документы на банковский вклад на сумму $6,8 млн на имена отца Саргсяна Левона Саргсяна и сестры Ани Саргсян.

Поскольку Левон Саргсян является послом по особым поручениям, согласно законодательству, должен был представить эту сумму в своих декларациях.

В следственном управлении Комитета Госдоходов Армении возбудили уголовное дело по факту уклонения от декларации имущества и незаконного обогащения.

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