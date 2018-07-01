Reuters: два мирных жителя стали жертвами атаки на севере Мали

ТАСС, 1 июля. Двое мирных жителей были убиты в воскресенье и более десяти человек пострадали, включая нескольких французских военных, в результате атаки боевиков в городе Гао на севере Мали. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства обороны этого западноафриканского государства.

"Согласно последней информации, которую мы получили, погибли двое мирных жителей", - приводит его слова агентство. Он добавил, что в результате атаки пострадали более десяти человек, в том числе от четырех до восьми военных, участвовавших в антитеррористической операции "Бархан".

По данным Agence France-Presse, французские солдаты попали в засаду, устроенную террористами на выезде, который ведет к городу Бурем. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что жертвами нападения стали двое французских солдат, однако официальный представитель Вооруженных сил Франции Патрик Стейгер заявил, что не может подтвердить информацию о потерях среди военных.

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау.

Операция "Бархан" пришла на смену контртеррористической операции Франции "Сервал", начатой 11 января 2013 года с целью освобождения северных территорий Мали от боевиков сепаратистских и исламистских группировок.