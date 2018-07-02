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СМИ: премьер Японии посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет

Международная панорама
2 июля, 7:46 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 2, июля. /ТАСС

По данным Kyodo, в ходе пребывания в Брюсселе Абэ намерен подписать с ЕС соглашение о свободной торговле

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ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Бельгию, Францию, Саудовскую Аравию и Египет в июле. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что визит в четыре государства запланирован на 11-18 июля. По данным агентства в ходе своего пребывания в Брюсселе Абэ намерен подписать с ЕС соглашение о свободной торговле.

Япония и ЕС на протяжении нескольких лет ведут переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Договоренность о запуске механизма консультаций по этой теме была достигнута в Брюсселе в 2011 году. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2013 года. Токио больше всего заинтересован в отмене высоких ввозных пошлин на японские автомобили (10%) и электронные товары (14%).

В подобном соглашении заинтересован и Брюссель. По оценкам экспертов, в случае вступления в силу данного документа экспорт европейских товаров в Японию увеличится примерно на 30%. ЕС заинтересован в упразднении действующего запрета на получение японских госзаказов иностранными компаниями. Также страны Евросоюза выступают за отмену пошлин на поставки в Японию европейских продуктов, в том числе сыра, вина и макаронных изделий.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
Япония Бельгия Франция Саудовская Аравия
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