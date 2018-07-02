Бабиш: Чехия не примет беженцев из миграционных центров других стран ЕС

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Чехия не намерена принимать беженцев из миграционно-распределительных центров, расположенных в других государствах Евросоюза. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Мы не будем забирать беженцев, которые прошли процедуру проверок и которым дан этот статус, из миграционно-распределительных центров [в Евросоюзе]. Даже символически [республика не будет это делать]", - подчеркнул Бабиш.

Чехия последовательно выступает против приема и размещения беженцев из Африки и с Ближнего Востока в Евросоюзе. Бабиш и другие политики страны подчеркивают необходимость срочного укрепления внешних границ ЕС и оказания помощи потенциальным мигрантам у них на родине. Прага также категорически отвергает продвигаемые Еврокомиссией принудительные распределительные миграционные механизмы в ЕС.