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Бабиш: Чехия не примет беженцев из миграционных центров других стран ЕС

Международная панорама
2 июля, 14:20 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 2, июля. /ТАСС

Премьер-министр республики отметил, что Прага не намерена делать этого "даже символически"

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ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Чехия не намерена принимать беженцев из миграционно-распределительных центров, расположенных в других государствах Евросоюза. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Мы не будем забирать беженцев, которые прошли процедуру проверок и которым дан этот статус, из миграционно-распределительных центров [в Евросоюзе]. Даже символически [республика не будет это делать]", - подчеркнул Бабиш.

Чехия последовательно выступает против приема и размещения беженцев из Африки и с Ближнего Востока в Евросоюзе. Бабиш и другие политики страны подчеркивают необходимость срочного укрепления внешних границ ЕС и оказания помощи потенциальным мигрантам у них на родине. Прага также категорически отвергает продвигаемые Еврокомиссией принудительные распределительные миграционные механизмы в ЕС.

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Персоны
Бабиш, Андрей
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия
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