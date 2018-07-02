Число перемещенных лиц на юге Сирии достигло 270 тыс. человек

ТАСС, 2 июля. Число перемещенных лиц в результате боев на юго-западе Сирии достигло 270 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Иордании Мухаммеда Хавари.

"По нашей последней информации, число перемещенных лиц по всему югу Сирии превысило 270 тыс. человек", - заявил агентству официальный представитель УВКБ.

Ранее агентство сообщало о 160 тыс. перемещенных лицах.

Как передало 30 июня агентство Petra, госминистр информации Иордании Джумана Гнеймат заявила, что армия страны начала доставку гуманитарной помощи беженцам, которые находятся у границы Хашимитского королевства на сирийской территории. Министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади заявил 26 июня, что Иордания сохранит закрытой свою границу с Сирией. При этом он отметил, что Амман "контактирует со всеми сторонами с целью прекращения военной эскалации в Южной Сирии и достижения соглашения, которое остановит кровопролитие и рост числа беженцев".

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне непримиримых формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией. К концу июня армия освободила 70 городов и селений на востоке и юго-востоке провинции.