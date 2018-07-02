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Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Международная панорама
2 июля, 16:07 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 2, июля. /ТАСС

По словам политика, действия нынешних грузинских властей направлены на то, чтобы он не мог принимать участие в политической жизни страны

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© EPA-EFE/Remko de Waal

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство и возможность участвовать в политической деятельности страны. С таким требованием находящийся в Нью-Йорке политик выступил в интервью тбилисской телекомпании Rustavi 2, обнародованном в воскресенье вечером.

Свое требование он адресовал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили. "Я требую от президента - пусть вернет мне гражданство Грузии", - сказал Саакашвили.

Он считает, что при лишении его гражданства имели место нарушения. По словам Саакашвили, действия нынешних властей Грузии направлены на то, чтобы он не мог принимать участие в политической жизни страны. Политик потребовал дать ему возможность вернуться на родину.

Реакция властей Грузии

Обращение Саакашвили в понедельник уже прокомментировал глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили. В беседе с журналистами он указал на то, что Саакашвили отказался от гражданства Грузии по своей воле.

"Он очень хорошо знает, что гражданства его лишил не Георгий Маргвелашвили. Саакашвили сам лично и вполне осознанно отказался от гражданства Грузии в пользу гражданства Украины. Более того, за весь прошедший период он ни разу не обращался с просьбой вернуть ему грузинское гражданство", - сказал Абашишвили.

Гражданства Саакашвили

Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - в 2004-2007 и 2008-2013 годах. В ноябре 2013 года - за несколько дней до истечения своих президентских полномочий и до инаугурации нового главы государства Георгия Маргвелашвили - Саакашвили покинул Грузию.

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С тех пор он проживал в США и на Украине.

В мае 2015 года ему было предоставлено гражданство Украины. В связи с этим в декабре 2015 года он лишился грузинского гражданства.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили и гражданства Украины, а в феврале этого года власти Украины выслали Саакашвили в Польшу.

Затем он приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу.

Обвинения в адрес политика в Грузии

В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в тот же день в здание телеканала "Имеди", незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата парламента Валерия Гелашвили, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

5 января 2018 года горсуд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Саакашвили был признан виновным по статье "Злоупотребление служебными полномочиями". Тогда же горсуд принял решение запретить Саакашвили в течение полутора лет занимать в Грузии должности в госслужбах или в органах местного самоуправления.

28 июня горсуд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Гелашвили. Согласно решению суда, экс-президент также лишен права занимать должности в органах государственной власти Грузии и местного самоуправления в течение двух лет и трех месяцев.

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Дело Саакашвили Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Маргвелашвили, Георгий Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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