Лукашенко назвал Белоруссию проводником безопасности в центре Европы

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы. Об этом, по сообщению пресс-службы президента, он заявил в понедельник на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, который отмечают в стране 3 июля.

"Сегодня наш голос уверенно звучит на международных площадках, наша страна стала проводником безопасности и стабильности в центре Европы", - сказал Лукашенко, отметив, что Белоруссия за четверть века коренным образом изменила свое положение в мире. Он подчеркнул, что республика не развязала ни одного вооруженного инцидента, не спровоцировала какого-либо международного противостояния. "И в этом наша политика останется неизменной", - сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что для белорусов словосочетание "братские народы" не пустой звук, в годы Великой Отечественной войны белорусскому народу в союзе с другими народами удалось не просто выжить, но победить и показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций. "Это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить", - подчеркнул Лукашенко.

Среди достижений республики Лукашенко назвал тот факт, что Белоруссия встала в один ряд с мировыми экспортерами сельхозпродукции, сохранила флагманы белорусской промышленности, строит АЭС, обеспечивая энергетическую безопасность страны, вплотную приблизились к цифровой трансформации экономики.