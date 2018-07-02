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СМИ: в Индии примут на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету "Агни-5"

Международная панорама
2 июля, 17:52 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 2, июля. /ТАСС

Ракета имеет дальность полета в 5 тыс. км, она оснащена новейшими системами управления и способна доставлять ядерные боеголовки массой более 1 т

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Индия готовится в ближайшее время принять на вооружение первую партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Агни-5", способных доставлять ядерные боеголовки массой более 1 т. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

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После проведения серии заключительных испытаний "Агни-5" начнет поступать в ракетные части Командования стратегических сил (SFC) страны. "Данная МБР в индийских вооруженных силах будет служить стратегическим средством сдерживания, - уточнил один из собеседников телеканала. - "Агни-5" - самая современная ракета в своей серии, она имеет дальность полета в 5 тыс. км и оснащена новейшими системами управления и наведения".

Как напоминает NDTV, первое испытание "Агни-5" состоялось весной 2012 года. С тех пор были проведены еще пять успешных пусков, последний из которых - в начале июня 2018 года. "После этих испытаний Индия стала крупнейшей ракетной державой", - заявили разработчики пятой модификации ракет семейства "Агни".

Трехступенчатая твердотопливная ракета "Агни-5" создана Индийской организацией оборонных разработок (DRDO). Стоимость научно-исследовательских и конструкторских работ по этому проекту составила 2,5 млрд рупий ($480 млн). "Агни-5" разрабатывалась путем добавления третьей ступени к двухступенчатой ракете "Агни-3", что позволило увеличить дальность и вес боевой головной части.

На вооружении частей SFC стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 км, "Агни-2" - 2 тыс. км, "Агни-3" и "Агни-4" - от 2,5 тыс. - 3,5 тыс. км. Также разрабатываются наземные и морские варианты ракеты "Агни-6" с дальностью до 10 тыс. км.

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