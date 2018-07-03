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СМИ: иракские силовики уничтожили группу боевиков ИГ в Киркуке

Международная панорама
3 июля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Эти террористы ранее совершили серию нападений и похищений в регионе

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ТАСС, 3 июля. Силы безопасности Ирака ликвидировали ячейку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действовавшую в провинции Киркук на севере страны.

Об этом сообщил во вторник новостной портал Shafaq News.

По данным источников портала, силовикам удалось раскрыть и уничтожить группу из 14 боевиков с главарем, известным как Абу Анас аль-Ираки. Ликвидированные террористы были причастны к серии нападений и похищений в регионе. В ходе операции были обнаружены карты и подробные планы подготовки терактов.

На минувшей неделе боевики ИГ похитили и зверски убили восемь иракских военных и бойцов шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на трассе Киркук - Туз-Хурмату. В числе погибших - полевой командир шиитских формирований Абу Захра аль-Абади.

Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.

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