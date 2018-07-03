Швейцария в полной мере придерживается решений вокруг ядерной программы Ирана

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Швейцария в полной мере придерживается решений, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник в Берне президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Берсе сообщил, что реализация СВПД, о выходе из которого объявили 8 мая США, обсуждалась в ходе двусторонних переговоров. Он напомнил, что в поддержку СВПД была приняла резолюция Совета Безопасности ООН. "Юридическая ситуация для Швейцарии не изменилась. Мы полностью соблюдаем это соглашение", - подчеркнул президент Швейцарии.