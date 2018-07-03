Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швейцария в полной мере придерживается решений вокруг ядерной программы Ирана

Международная панорама
3 июля, 14:13 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Швейцария в полной мере придерживается решений, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник в Берне президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

Берсе сообщил, что реализация СВПД, о выходе из которого объявили 8 мая США, обсуждалась в ходе двусторонних переговоров. Он напомнил, что в поддержку СВПД была приняла резолюция Совета Безопасности ООН. "Юридическая ситуация для Швейцарии не изменилась. Мы полностью соблюдаем это соглашение", - подчеркнул президент Швейцарии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Берсе, Ален Роухани, Хасан
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
2
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
DM: британским школьницам запретили носить юбки
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
7
В МИД назвали возможным создание в России альтернативного интернета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости