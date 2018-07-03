Сенатор США Джон Кеннеди заявил о намерении оценивать дела России, а не заявления

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Прибывшей с визитом в РФ в составе делегации конгрессменов США сенатор Джон Кеннеди, заявил, что намерен делать выводы о перспективах отношений с Россией не по заявлениям, а по конкретным делам.

"Наши дискуссии были чрезвычайно откровенными, - сказал он по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. - Буду говорить только за себя: [на встрече] я просил не вмешиваться в наши выборы в этом году (промежуточные выборы в Конгресс США в ноябре - прим. ТАСС), я просил уйти из Украины и позволить Украине самой определять свое будущее. Я просил их помощи в восстановлении мира в Сирии, я просил также не дать Ирану получить плацдарм в Сирии".

"Это начало диалога, - продолжил Кеннеди. - Нужно смотреть за тем, что люди делают, а не что говорят. Потом посмотрим".

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, который продлится до 5 июля. В е состав входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер. Визит американских парламентариев проходит на фоне подготовки российско- американского саммита 16 июля в Хельсинки.