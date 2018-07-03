Конгрессмены проинформируют Трампа об итогах визита в Россию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены после возвращения в Вашингтон проинформируют президента США Дональда Трампа об итогах поездки в Россию. Об этом заявил журналистам во вторник глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы проинформируем президента Трампа как только вернемся", - сказал он.

Во вторник американские парламентарии также провели встречи в МИД РФ и в Госдуме.

Американская делегация находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Визит конгрессменов проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.