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Конгрессмены проинформируют Трампа об итогах визита в Россию

Международная панорама
3 июля, 19:00 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Американская делегация находится с визитом в РФ с 30 июня по 5 июля

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Американские конгрессмены после возвращения в Вашингтон проинформируют президента США Дональда Трампа об итогах поездки в Россию. Об этом заявил журналистам во вторник глава делегации Конгресса США, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби по итогам встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы проинформируем президента Трампа как только вернемся", - сказал он.

Во вторник американские парламентарии также провели встречи в МИД РФ и в Госдуме.

Американская делегация находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Визит конгрессменов проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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