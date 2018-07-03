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Госдеп: встреча Лаврова и Помпео в преддверии саммита России и США не планируется

Международная панорама
3 июля, 22:35 дата обновления: 3 июля, 23:19 UTC+3

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили во вторник по телефону предстоящую встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Встреча госсекретаря Майкла Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова в преддверии саммита США и России в Хельсинки не планируется. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Таких планов нет. По крайней мере на настоящий момент", - отметила она, отвечая на вопрос одного из репортеров. Науэрт добавила, что главы внешнеполитических ведомств двух стран "обсудили [во вторник] по телефону предстоящую встречу президента Трампа и президента Путина".

Как указал МИД РФ по итогам беседы Лаврова и Помпео, состоявшейся по инициативе Вашингтона, они "обсудили ход подготовки к предстоящему 16 июля российско-американскому саммиту в Хельсинки, перспективы дальнейшего выстраивания двусторонних отношений, в том числе в сфере стратегической стабильности". Кроме того, главы МИД РФ и США рассмотрели "некоторые актуальные вопросы мировой повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Корейском полуострове".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на встрече в Хельсинки лидеры двух стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Ситуация на Корейском полуострове Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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