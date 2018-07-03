Reuters: в Хомсе ликвидировали сына главаря ИГ

ТАСС, 3 июля. Худайфа аль-Бадри, сын главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, ликвидирован в сирийском городе Хомс. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, Худайфа аль-Бадри уничтожен в ходе операции сирийских правительственных войск. Она проходила близ электростанции в Хомсе.

10 мая газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в иракской разведке сообщила, что Абу Бакр аль-Багдади, вероятно, укрывается вместе со своим сыном недалеко от иракской границы на востоке Сирии.