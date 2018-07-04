Экс-президента Армении вызвали на допрос

ЕРЕВАН, 4 июля. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян вызван в качестве свидетеля на допрос в рамках дела об убийствах в ходе протестов 1 марта 2008 года. Об этом в среду в ходе брифинга заявил глава Специальной следственной службы республики Сасун Хачатрян.

"Я не знаю, дошло ли до него наше уведомление, но мы отправили. Кочарян вызван на допрос пока как свидетель", - заявил руководитель службы.

Хачатрян также подчеркнул, что в рамках дела был допрошен бывший министр обороны Сейран Оганян, который 1 марта 2008 года занимал должность начальника Генерального штаба ВС республики. "Он был допрошен как свидетель", - отметил глава следственной службы.

3 июля суд общей юрисдикции Еревана дал санкцию на арест бывшего министра обороны Армении генерал-полковника Микаела Арутюняна в рамках дела об убийствах. Военнослужащий обвиняется в свержении конституционного строя 1 марта 2008 года. По версии следствия, Арутюнян и другие официальные лица, нарушив конституцию, провозгласили военное положение в Армении и использовали армию против участвующих в мирных демонстрациях граждан страны. Арутюняна объявили в розыск, а в суд было подано ходатайство о его аресте.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего около 230 человек обратились тогда за помощью к медикам.