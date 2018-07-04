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Китай ждет от встречи в Вене по Ирану демонстрации солидарности участников ядерной сделки

Международная панорама
4 июля, 11:12 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Власти Китая готовы поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Встреча на уровне министров иностранных дел по ядерной проблеме Ирана в Вене должна продемонстрировать солидарность заинтересованных стран мира и стать сигналом их приверженности договоренностям по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил в среду на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И будет представлять на этой межминистерской встрече, которая пройдет 6 июля, китайскую сторону, - отметил он. - Заседание министров иностранных дел в нынешнем формате СВПД пройдет впервые. <…> Участие главы МИД КНР в этой встрече свидетельствует, что китайская сторона выступает в защиту сохранения существующей сделки по Ирану и занимает по этому поводу четко обозначенную позицию. Мы надеемся, что в ходе данного мероприятия международному сообществу будет направлен ясный сигнал о солидарности [участников соглашения] по этому вопросу".

По словам дипломата, власти Китая готовы поддерживать тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами. Помимо участия в межминистерской встрече, китайский министр также встретится с представителями высшего руководства Австрии, в частности, с главой австрийского МИД Карин Кнайсль для обсуждения ряда актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и международной ситуации.

6 июля в Вене пройдет заседание Совместной комиссии по рассмотрению реализации СВПД по иранской ядерной программе на уровне глав МИД Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция).

Причиной для дискуссии о встрече глав МИД этих стран в Вене стал запрос иранской стороны провести заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников на министерском уровне. С таким предложением Тегеран выступил 25 мая этого года на заседании Совместной комиссии на уровне политических директоров, которое один раз в квартал проходит в австрийской столице. Во время этой встречи реализация СВПД впервые обсуждалась без участия США, объявивших о выходе из этого соглашения. Все делегаты заседания тогда подтвердили приверженность своим обязательствам для выполнения ядерной сделки без Вашингтона.

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