СМИ: лаборатория в Портон-Дауне участвует в расследовании инцидента в Эймсбери

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Оборонная научно-техническую лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что ее эксперты участвуют в расследовании инцидента с предполагаемым отравлением двух человек в городе Эймсбери. Об этом информировала в среду в Twitter телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии.

К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.