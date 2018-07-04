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АР: Трамп в 2017 году обсуждал с советниками возможность вторжения в Венесуэлу

Международная панорама
4 июля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По данным агентства, в ходе дискуссии советники президента США по очереди объясняли ему, что вторжение в Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к Вашингтону

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ТАСС, 4 июля. Президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

"В связи с возрастающей угрозой безопасности в регионе, которая исходит от Венесуэлы, почему США не могут просто ввести войска в эту проблемную страну?" - приводит агентство слова Трампа, как их передал источник.

По данным агентства, этот вопрос президента США вызвал шок у присутствовавших на встрече чиновников, в том числе занимавшего в то время пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона и тогдашнего помощника президента по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера. В ходе последовавшей дискуссии, которая длилась около пяти минут, Макмастер и другие советники Трампа по очереди объясняли президенту, что вторжение в Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других стран Латинской Америки.

Как отмечает агентство, позже, в сентябре 2017 года, Трамп поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По данным источника агентства, помощники Трампа просили его не затрагивать этот вопрос, но глава Белого дома не стал прислушиваться к рекомендациям и попросил каждого из присутствовавших на ужине высказать свое мнение о возможном военном решении ситуации в Венесуэле.

"Закулисные переговоры, о которых ранее не сообщалось, показывают, что политический и экономический кризис в Венесуэле получил приоритетное внимание в администрации Трампа, причем в таком ключе, в котором [такую дискуссию] нельзя было представить при администрации Обамы", - резюмировало агентство.

С начала апреля по август 2017 года в Венесуэле прошли самые масштабные за последние несколько лет антиправительственные манифестации. Поводом для них стали решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими противниками главы государства. 30 июля прошлого года по решению Мадуро без проведения предварительного референдума была избрана Конституционная ассамблея. Оппозиция бойкотировала участие в этих выборах. Это было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы ассамблеи "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Венесуэлы.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Мадуро, Николас Тиллерсон, Рекс Макмастер, Герберт Сантос, Хуан Мануэль
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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