Комитет COBRA соберется во второй раз для обсуждения инцидента в Эймсбери

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный комитет COBRA британского правительства соберется во второй раз по ходу дня в среду для обсуждения инцидента в городе Эймсбери. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.

Как ранее сообщил сотрудник премьерской канцелярии, ранее в среду COBRA уже собиралась. По его словам, правительство "со всей серьезностью" подходит к произошедшему инциденту. Он также отметил, что "министры и премьер-министр регулярно получают свежую информацию, и этим утром состоялась встреча официальных лиц по поводу получения обновлений по фактам и о ситуации на месте происшествия".

По данным правоохранителей, вечером 30 июня мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены без сознания в своем доме. Их доставили в больницу в Солсбери, оба находятся в критическом состоянии. К расследованию инцидента подключились сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда. В настоящее время эксперты проводят анализ вещества, воздействию которого подверглись пострадавшие.