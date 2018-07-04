Додон считает, что Россия заинтересована в скорейшем решении приднестровской проблемы

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон назвал контрпродуктивными требования правительства республики о выводе российских военных из непризнанного Приднестровья, так как Москва заинтересована в скорейшем решении приднестровской проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду.

"Россия всегда подтверждала свою позицию, касающуюся уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Приднестровье всегда признавалось [Москвой] частью Молдовы и здесь никаких других интерпретации не может быть, - сказал Додон. - Я знаю, что в интересах России, как и в интересах других участников формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), как можно быстрее эту проблему политически решить. Но мы все понимаем, что для решения этой проблемы нужна стабильность в Кишиневе".

По словам президента, вокруг решения приднестровской проблемы у главы государства с парламентом и правительством существуют разногласия. "Поэтому пока мы не касаемся политических вопросов, а занимаемся решением текущих проблем", - уточнил Додон. Он также осудил требования молдавского правительства, которое контролирует проевропейская Демократическая партия Молдовы, о выводе российских военных на разных международных площадках. Он считает, что за этим стоят "узкие политические интересы", а не желание урегулировать застарелый конфликт.

В кабинете министров Молдавии уточняют, что эти требования касаются Оперативной группы российских войск (ОГРВ), в задачу которой входит охрана складов с боеприпасами, оставшихся после распада СССР. Вывоз вооружений был заблокирован властями непризнанного Приднестровья из-за обострения отношений с Кишиневом.

В Москве отмечают, что в функцию ОГРВ также входит поддержка миротворцев РФ, которые были введены в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Российские голубые каски фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения.