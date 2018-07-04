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Тегеран заявил о возможном уменьшении масштабов сотрудничества с МАГАТЭ

Международная панорама
4 июля, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Президент Ирана Хасан Роухани добавил, что ответственность за изменение уровня сотрудничества с агентством "лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Иран может уменьшить масштабы своего сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с генеральным директором организации Юкия Амано в Вене, пишет агентство Reuters.

"Ядерная деятельность Ирана всегда преследовала мирные цели", - заявил Роухани по итогам встречи, отметив, что "принимать решение касательно уровня сотрудничества с МАГАТЭ" будет Тегеран.

Президент добавил, что "ответственность за изменение уровня сотрудничества Ирана с МАГАТЭ лежит на тех, кто создал эту новую ситуацию".

Роухани совершает 4 июля официальный визит в Вену и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в Совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана. США объявили о выходе из ядерной сделки 8 мая. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призывали всех участников СВПД продолжать всецело его выполнять.

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Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Амано, Юкия Роухани, Хасан
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