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Reuters: МИД Ирана вызвал послов Франции, Бельгии и посланника ФРГ из-за ареста дипломата

Международная панорама
4 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Речь идет об иранском дипломате при посольстве в Вене, которого обвиняют в причастности к попытке взрыва бомбы

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ТАСС, 4 июля. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) вызвало послов Франции, Бельгии и поверенного в делах ФРГ в среду в знак протеста против ареста иранского дипломата в Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам официального представителя МИД ИРИ Бахрама Гасеми, "заместитель министра иностранных дел Ирана выразил решительный протест ИРИ в связи с арестом иранского дипломата" и подчеркнул, что "он должен быть освобожден без каких-либо задержек и без каких-либо условий".

Ранее МИД ИРИ осудил арест иранского дипломата в Германии как попытку подрыва отношений Исламской Республики с Европой. Речь идет об иранском дипломате при посольстве в Вене. Его обвиняют в причастности к попытке взрыва бомбы, который должен был произойти в ходе встречи "Моджахедин-э халк" в Париже. Во вторник Гасеми сказал, что это заговор, за которым стоит сама "Организация моджахедов иранского народа", нацеленный на срыв успешного визита президента ИРИ Хасана Роухани в Швейцарию и Австрию.

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