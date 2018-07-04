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На западе Украины за долги обесточили шахты предприятия "Волыньуголь"

Международная панорама
4 июля, 22:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец подчеркнул, что власти "не спешат решать данную проблему"

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Сетевая компания из-за накопившегося долга в среду прекратила электроснабжение всех шахт государственного предприятия "Волыньуголь" на западе Украины. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня со второй смены "Региональные электрические сети" отключили электроэнергию на шахтах "Волыньуголь" в связи с задолженностью", - написал он на странице в Facebook. При этом глава организации подчеркнул, что представители правительства "не спешат решать данную проблему".

В настоящее время, по данным открытых источников, "Волыньуголь" владеет четырьмя действующими шахтами.

Около 50 горняков шахты номер 10 "Нововолынская" предприятия "Волыньуголь" 2 июля отказались подниматься на поверхность из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Позже их протест поддержали горняки следующей смены. По словам Волынца, долг по зарплате перед шахтерами достиг 761,1 млн гривен (около $29 млн). Подобные акции горняков в настоящий момент уже получили систематический характер не только в Волынской области, но и по всей Украине.

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