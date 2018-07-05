Меркель и Мэй обсудят в Берлине Brexit, двусторонние отношения и внешнюю политику

БЕРЛИН/ЛОНДОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Илья Дмитрячев/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет в четверг в Берлине встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Как рассказали в пресс-службе германского кабмина, стороны обсудят широкий спектр двустороннего сотрудничества, экономику, а также международную повестку. Как ожидается, в 14:00 (15:00 мск) будут сделаны заявления для прессы.

"Основными темами беседы будут европейская политика, в том числе выход Великобритании из Европейского союза. Кроме того, будет возможность обсудить актуальные вопросы внешней политики, политики безопасности, а также двусторонние отношения", - сказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Готовность к сотрудничеству

По последним заявлениям германского руководства понятно, что Берлин делает серьезную ставку на кооперацию с Лондоном после Brexit. "Я сделаю все для того, чтобы наше сотрудничество во внешней политике, в области политики безопасности и обороны оставалось очень, очень тесным, и чтобы мы выступали в мире как партнеры", - говорила Меркель. Канцлер напомнила, что ФРГ и Великобританию связывают членство в НАТО, общие позиции по вопросу сохранения атомного соглашения с Ираном и санкций в отношении России.

В то же время Меркель обратила внимание на то, что для успешного сотрудничества в будущем недостаточно одного лишь желания со стороны Федеративной Республики. По ее словам, взаимодействие с Соединенным Королевством во внешней политике и в сфере обороны будет зависеть также от представлений Лондона.

Не исключено, что канцлер Германии и премьер Великобритании обсудят дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью, по версии британской стороны, в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Когда британские власти, не опубликовав доказательств, возложили ответственность за это на Москву, Берлин встал на сторону Лондона и в знак солидарности выслал пятерых российских дипломатов из ФРГ. Москва категорически отрицает заявления о своей якобы причастности к инциденту в Солсбери.

Зачем Мэй едет в Берлин

На Даунинг-стрит предпочитают не особенно подробно распространяться по поводу тем, которые Мэй и Меркель затронут на двусторонних переговорах. "Как вы можете догадаться, с высокой степенью вероятности, стороны обсудят взаимодействие в рамках Европы, включая Brexit, а также предстоящий саммит НАТО", - заявили ТАСС в канцелярии британского премьера.

Тем временем британские газеты указывают на то, что поездка в Берлин пройдет накануне принципиально важного для Мэй заседания с членами своего кабинета. Во время встречи, намеченной на 6 июля в загородной премьерской резиденции Чекерс, она должна представить обновленные цели Великобритании на переговорах с Брюсселем. Как ожидается, они будут включать в себя менее непримиримую позицию Лондона в отношении общего рынка и таможенного союза, который Великобритания обещает покинуть после формального "развода".

Подготовка к совещанию ведется в атмосфере такой секретности, что, согласно утечкам в СМИ, не все министры получили на руки предложения, которые будут обсуждаться. Это вызвано тем, что ряд членов кабинета Мэй, в частности, глава МИД Борис Джонсон, являются сторонниками жесткого Brexit и высказываются против любых уступок Брюсселю.

В такой ситуации Мэй необходимо заручиться поддержкой самого влиятельного лидера ЕС - Ангелы Меркель, чтобы получить дополнительный козырь в переговорах с евроскептиками собственного кабинета. Таким способом, подчеркивают британские политические аналитики, она намерена избежать сценария, при котором продавленный ею на встрече в Чекерс вариант соглашения с ЕС будет потом отвергнут Брюсселем.

Тень Brexit

Разумеется, все дискуссии будут проходить под призмой Brexit. ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода страны из ЕС - 29 марта 2019 года. Главной проблемой остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией и остающейся в ЕС Ирландией.

Стороны опасаются возобновления сепаратистских тенденций в Северной Ирландии, если не удастся сохранить прозрачную границу в этой зоне. Реального прогресса на переговорах по Brexit стороны не могут достичь с марта.