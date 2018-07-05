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Reuters: глава британского МВД выступит в парламенте с заявлением об инциденте в Эймсбери

Международная панорама
5 июля, 11:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

Саджид Джавид сообщит депутатам Палаты общин итоги утреннего заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA

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ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выступит в четверг в британском парламенте с заявлением о ходе расследования инцидента в городе Эймсбери. Об это сообщает агентство Reuters, по сведениям которого выступление главы МВД состоится после 11:00 по британскому времени (13:00 мск).

Таким образом, министр известит депутатов Палаты общин об итогах утреннего заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое пройдет под председательством Джавида. Это будет уже второе заседание комитета за последние два дня, посвященное событиям в Эймсбери. Первое, на котором обсуждался этот инцидент, состоялось утром в среду.

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, которые жили вместе, обнаружили без сознания в своем доме в Эймсбери после чего их доставили в больницу соседнего города Солсбери. Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Как заявил в среду на брифинге с журналистами глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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