Премьер Турции заявил о прекращении действия режима ЧП в июле

ТАСС, 5 июля. Режим чрезвычайного положения в Турции, введенный после попытки путча в июле 2016 года, завершится в текущем месяце. Об этом в четверг в интервью Anadolu заявил премьер-министр Бинали Йылдырым.

"В понедельник (9 июля) будет объявлен состав нового правительства, и таким образом режим ЧП завершится", - сказал он. Комментируя критические замечания части граждан страны в отношении принятых властями мер, премьер-министр напомнил, что, "к примеру, Франция жила в условиях режима ЧП 719 дней после теракта, а не попытки госпереворота".

"Завтра [действующее] правительство издаст последний свой указ, в котором будут перечислены меры, необходимые, чтобы не ослабить нашу борьбу с терроризмом после снятия режима ЧП", - сказал премьер.

Чрезвычайное положение, введенное сроком на три месяца, начало действовать в Турции 21 июля 2016 года. С того времени этот режим стабильно продлевался парламентом на срок по три месяца, нынешний трехмесячный период завершается 19 июля. Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности.