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СМИ: самолет ВВС США приземлился в аэропорту Хельсинки

Международная панорама
5 июля, 14:10 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 5, июля. /ТАСС

По предположению газеты Iltalehti, воздушное судно доставило в Финляндию неизвестный груз

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Самолет ВВС США приземлился в четверг в аэропорту Хельсинки-Вантаа в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 16 июля. Об этом пишет газета Iltalehti.

На хвосте воздушного судна, передает издание, видна аббревиатура AMC (Air Mobility Command), означающая, что самолет принадлежит Командованию воздушных перевозок американских ВВС. На опубликованной газетой фотографии видно также, что рядом с самолетом находятся шесть грузовиков. По предположению Iltalehti, они могут ожидать грузов с воздушного судна.

В конце прошлой недели в аэропорту также были замечены два правительственных самолета США.

В компании-операторе финских аэропортов Finavia, в МИД Финляндии и посольстве США прибытие самолетов, равно как и состав перевозимых ими делегаций или содержимое грузов не комментируют.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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