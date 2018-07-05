Меркель надеется на тесное сотрудничество с Великобританией после Brexit

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ будет стремиться к всеобъемлющему сотрудничеству с Великобританией после того, как страна покинет Европейский союз. Об этом заявила в четверг в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с британским премьером Терезой Мэй.

"Мне бы хотелось, чтобы Соединенное Королевство и Германия в будущем были тесно связаны", - отметила глава германского кабмина.

"В таких областях, как внешняя политика и политика безопасности, это именно так и будет. Что касается других тем, нужно посмотреть, какие представления имеет Лондон", - сказала Меркель.