WSJ: власти Саудовской Аравии произвели новые аресты по обвинениям в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии продолжают удерживать под стражей несколько десятков бизнесменов и бывших чиновников, ранее обвиненных в коррупции, кроме того, они произвели новые аресты. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По сведениям источников издания, часть указанных лиц содержат в тюрьме особо строгого режима недалеко от столицы королевства, другие живут в дворцах, которые им запрещено покидать. Как отмечает издание, "некоторых заключенных во время допросов избивают и лишают сна". В ряде случаев фигурантам разбирательств не были в официальном порядке предъявлены обвинения, и им не позволяют поддерживать связь с адвокатами.

Источники газеты сообщают, что представители властей заявили о возможности предъявления некоторым из задержанных обвинений, касающихся терроризма или государственной измены. В числе тех, кто содержится под стражей, - принц Турки бен Абдалла, сын бывшего короля Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В марте саудовский наследный принц, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман сообщил в интервью телекомпании CBS, что властям Саудовской Аравии удалось вернуть в государственную казну более $100 млрд в рамках кампании против коррупции.

В начале ноября прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем поместил под стражу в гостиницу Ritz-Carlton в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. Как заявлял кронпринц, 95% обвиняемых согласились на сделку, условием которой была передача части их активов властям в счет причиненного ущерба государству.