Канада направит в Мали контингент из 280 человек и вертолетную группу

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Численность миротворческого контингента Канады в Мали составит 280 военнослужащих и полицейских. Об этом в четверг в своем заявлении сообщил канадский МИД.

"Вооруженные силы Канады предоставят воздушную целевую группу в составе двух [транспортных] вертолетов CH-147F Chinook и четырех [боевых вертолетов сопровождения] CH-146 Griffon для поддержки операции ООН в Мали [МИНУСМА]", - сообщили в ведомстве. В МИД добавили, что Оттава также направит в эту африканскую страну 250 миротворцев, 10 офицеров в штаб-квартиру МИНУСМА и 20 сотрудников полиции.

"Канада тесно сотрудничает со своими партнерами в Мали и во всем мире, чтобы обеспечить миротворческие инициативы в соответствии с требованиями XXI века. Мы вносим свой вклад в создание более безопасного мира", - заявила глава канадского МИД Христя Фриланд.

Оттава объявила о направлении миротворцев в Мали в марте этого года. На данный момент известно, что контингент будет расквартирован в августе. В последний раз канадские "голубые каски" были дислоцированы в Африке в 2001-2002 годах с миссиями в Эфиопии и Эритреи. По данным ООН, с 2013 года, когда всемирная организация начала операцию в Мали, в этой стране уже погибли около 170 миротворцев, в том числе четыре вертолетчика из Германии и Нидерландов, боевые машины которых разбились по техническим причинам.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. В октябре 2017 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.