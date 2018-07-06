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Трамп: Обама был близок к войне с КНДР

Международная панорама
6 июля, 1:04 дата обновления: 6 июля, 1:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, июля. /ТАСС

Более 50 млн человек могли бы погибнуть в ходе этого конфликта, добавил президент США

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама был близок к войне с КНДР, в результате которой погибли бы свыше 50 млн человек. Уверенность в этом высказал в четверг нынешний американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами на борту президентского самолета на пути в штат Монтана, где он выступит перед своими сторонниками. Слова лидера США приводит пресс-пул Белого дома.

"Когда я занял свой пост <...>, Северная Корея проводила масштабные испытания, масштабные ракетные запуски. И можно спросить [бывшего] президента Обаму, он был очень близок ко вступлению в войну [с КНДР], и он мог бы потерять свыше 50 млн человек", - считает Трамп.

Он подчеркнул, что "в течение [последних] восьми месяцев не было ни одного ракетного, не было ни одного ядерного испытания". Отвечая на вопрос о том, пытается ли Пхеньян скрыть свою программу разработки ядерного оружия, президент ответил: "Посмотрим".

Глава вашингтонской администрации вновь заявил, что "очень хорошо поладил" с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я думаю, у нас хорошее взаимопонимание. Я думаю, что мы понимаем друг друга. Я действительно полагаю, что он видит другое будущее для Северной Кореи, я надеюсь, что это правда", - отметил Трамп.

"Если это не так, то мы вернемся к другому пути", - указал Трамп, не пояснив свои слова. Тем не менее, он вновь не стал исключать, что КНДР "может возобновить завтра" свои ядерные и ракетные испытания. "Кто знает. И если это произойдет, я не буду счастлив", - отметил он.

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Обама, Барак Трамп, Дональд
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