Трамп раскритиковал Германию за низкие расходы на оборону и закупку топлива у России

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп раскритиковал позицию Германии, которая, по его мнению, "хочет защититься" от России, но вместе с тем "платит ей миллиарды долларов за газ и нефть". С таким утверждением он выступил в четверг на встрече со своими сторонниками в штате Монтана. Трансляцию вели американские новостные телекомпании.

"Они [Германия] заключили сделку по нефти и газу с Россией, в рамках которой они платят миллиарды и миллиарды долларов России. Итак, они хотят, чтобы их защищали от России, но они платят миллиарды долларов России", - утверждал президент.

Он также в очередной раз раскритиковал европейские страны, в том числе и Германию, за низкие расходы на оборону. "Германия, крупнейшая страна Евросоюза, платит всего 1%", - заявил глава государства. Президент рассказал, что в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил: "Мы защищаем вас, и это очень много значит для вас".

Глава государства отметил, что на саммите НАТО вновь поднимет вопрос о военных расходах. "Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально", - сказал он, добавив, что, несмотря на это, ЕС "делает невозможным [для американских компаний] вести бизнес" в Европе. По словам Трампа, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг поблагодарил его за то, что после критики американского лидера ряд стран увеличили свои расходы на оборону.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. 11-12 июля в Брюсселе пройдет очередной саммит НАТО.